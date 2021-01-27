إيران: سنبيد تل أبيب في حال ارتكبت إسرائيل خطأ ضدنا

توعد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي، بـ”تسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور” في حال ارتكبت إسرائيل “أي خطأ” ضد إيران.

وقال شكارجي، اليوم الأربعاء، إن “تهديدات إسرائيل جزء من الحرب النفسية وفي حال كانت واقعية فهي أوهام”.

وفي مقابلة مع قناة “العالم”، أكد شكارجي أن تصريحات الكيان الصهيوني الأخيرة عن تدمير المنشأت النووية الإيرانية لم تكن سوى أوهام وأضغاث أحلام، حسب وصفه.

وأضاف أن الجيش الإيراني “سيبيد تل أبيب ويمحوها إذا ارتكبت إسرائيل أي حماقة ضد منشآتنا النووية”.

وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي يعيش حالة رعب وهو أضعف من أن ينفذ تهديداته على الأرض”، وأن “تهديد إسرائيل بتدمير منشآتنا النووية مجرد أوهام وأضغاث أحلام”.

وأكد شكارجي أن الجيش الإيراني “سيدمر القواعد الصاروخية الإسرائيلية فور تعرض إيران لأي اعتداء”، لافتا إلى أن “الجزء الكبير من القدرات العسكرية الإيرانية لم يتم الإعلان عنه”.

وتابع أن “الجيش الإسرائيلي غير قادر على مواجهة حزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية على الرغم من الدعم الدولي”.

وشدّد شكارجي على أن “منشآت إيران النووية سلمية بالكامل، ولا مكان لإنتاج أو تخزين أو استخدام السلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية ولدينا فتوى شرعية من المرشد بذلك”.

وجاءت تصريحات شكارجي بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أن إسرائيل تقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجه إيران.

وقال كوخافي، أمس الثلاثاء، إن “قوة الردع الإسرائيلية زادت في وجه الدول التي تهدد أمنها”.

وأوضح في كلمة خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “هذه الدول ليست لها النية لشن هجمات ضدنا وكل عملياتها ضدنا تأتي في سياق الرد على نشاطات نقوم بها نحن”.

وأشار إلى أنه “في مواجهة المحور الشيعي الذي يمتد من إيران مرورا بالعراق وسوريا ولبنان تبلور تحالف إقليمي قوي يبدأ من اليونان وقبرص ومصر والأردن ودول الخليج العربي، حيث تقف دولة إسرائيل داخل هذا التحالف”.

ولفت إلى أن تموضع محور إيران “يشهد تباطؤا داخل سوريا نتيجة للعمليات المتواصلة التي ننفذها مع باقي المؤسسات الأمنية، لكن هذا التموضع لم ينته ولا توجد لدى الإيرانيين النية لوقفه ولذلك نشاطاتنا ستتواصل”.

ولفت إلى أن “إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب بل مشكلة دولية لأنها تغذي الإرهاب في العالم عامة وفي الشرق الأوسط خاصة”.

وأضاف أن “العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابه ومعدل سيكون اتفاقا سيئا على المستويين العملي والاستراتيجي، لذا يجب عدم السماح لذلك”.

وأكد كوخافي أنه أصدر “تعليمات إلى جيش الدفاع لوضع عدد من الخطط العملياتية فيما يتعلق بإيران، غير أن قرار تنفيذها يبقى في يد المستوى السياسي بالطبع”.