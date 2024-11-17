إيران: سنتعامل مع إدارة ترامب الجديدة بناء على سياساتها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “إن بلاده ستتعامل مع الحكومة الأمريكية الجديدة بناء على سياساتها”.

وقال عراقجي، إن “إيران تنتظر من الحكومة الأمريكية الجديدة أن تعلن سياستها وتعين رجالها، وستتخذ القرارات على مستويات عليا فيما يتعلق بكيفية التعامل معها”.

وأضاف: “سنتصرف تجاه الحكومة الأمريكية الجديدة بناء على سياساتها، وما تطبقه في العمل يهمنا، الأشخاص الذين تم تعيينهم الآن يحملون خصائص متطرفة في دعم الكيان الصهيوني”.

برلماني إيراني: طهران بحاجة لاختبار قنبلة نووية لضمان التوازن في المنطقة

دعا عضو البرلمان الإيراني أحمد نادري، إلى “تعديل العقيدتين النووية والعسكرية لبلاده، مشيرا إلى ضرورة إجراء اختبارات على القنبلة النووية لضمان توازن القوى في المنطقة”.

وقال نادري: “أعتقد أنه يجب علينا إجراء اختبار للقنبلة النووية، ولا يوجد أمامنا خيار آخر، لأن التوازن في المنطقة غير متكافئ”.

وأَضاف “أن التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق حتى يمتلك كل من إيران وإسرائيل أسلحة متكافئة من حيث القوة”.

وقال: “إسرائيل تمتلك عددًا غير معروف من الرؤوس النووية التي يمكنها إطلاقها في أي لحظة إلى أي مكان تريده، وبالتالي لا يوجد سبب لنا للبقاء بلا سلاح مماثل في القوة، لذلك يجب أن نتجه نحو تطويره… هذا ليس رأيي فقط، بل هو أيضا رأي الشعب الإيراني”.