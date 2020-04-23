إيران: سنُدمَّر السفن الحربية الأمريكية إذا هددت أمننا بالخليج

أمن الخليج جزء من أولويات إيران الإستراتيجية. [أرشيفية/ويكيبيديا]

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الخميس، إن إيران ستُدمَّر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران من مغبة “التحرش” بالسفن الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن سلامي قوله للتلفزيون الرسمي: “أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج تهدد أمن السفن العسكرية أو غير العسكرية الإيرانية”.

وأضاف: “أمن الخليج جزء من أولويات إيران الإستراتيجية”.

وتابع سلامي: “أقول للأمريكيين إننا عازمون تماما وبمنتهى الجدية على الدفاع عن أمننا الوطني وحدودنا البحرية وسلامة سفننا وقواتنا الأمنية وسنرد بحسم على أي عمل تخريبي”.

وأردف يقول: “لقد اختبر الأمريكيون قوتنا في الماضي ويجب أن يتعلموا من ذلك”.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، أمس الأربعاء، إنه أمر القوات البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية تتحرش بها في البحر، لكنه قال في وقت لاحق إنه لا يغير قواعد الاشتباك العسكري.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وحرس السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الواقعة بأنها “خطيرة واستفزازية”.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، السفير السويسري في طهران الذي يرعى المصالح الأمريكية في البلاد بسبب التوتر الذي نشب مؤخرا بين طهران وواشنطن.

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