إيران: سنُغير نهجنا تجاه الإمارات

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إن نهج الشعب الإيراني تجاه الإمارات سيتغير من الأساس، وأن نظرة القوات المسلحة الإيرانية تجاه هذا البلد ستكون وفق حسابات أخرى.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني تعليقاً على تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.

وفي تصريحه اليوم الأحد خلال ندوة عُقِدت تحت عنوان “تبادل الأفكار والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ومدراء الإذاعة والتلفزيون، أشار اللواء باقري إلى أحدث تطورات المنطقة وقال: “للأسف أننا نواجه هذه الأيام مصيبة كبرى متمثلة بإيجاد العلاقات بين نظام الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني القاتل ل”لأطفال وهو الأمر الذي يدعو للكثير من الأسف”.

ونقلت قناة “العالم” الإخبارية عن باقري قوله: اليوم وفي الوقت الذي يعرب فيه جميع أحرار العالم عن الكراهية للعلاقات والصداقة مع الكيان الصهيوني ويبتعدون عنه، أعلن أحد جيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل وقاحة عن إقامة العلاقات مع هذا الكيان القاتل للأطفال وهو ما يبعث على الأسف، ذلك لأن الكيان الصهيوني يتشبث من أجل بقائه ومن دون الالتزام بالمعايير الإسلامية ومعايير دين اليهود لا يتورع عن ارتكاب أي ظلم وجور في العالم الإسلامي وحتى مع مواطنيه وجيرانه”.

وتابع اللواء باقري: “ليس من المقبول إطلاقا بالنسبة لدولة الإمارات كدولة عربية وإسلامية أن تُقيم علاقات سياسية واقتصادية وتعلن صراحة عن ذلك مع كيان يتعرض لقبلة المسلمين الأولى ويشرد ويقتل ويعتقل أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “من المؤكد أن نهج الشعب الإيراني تجاه هذا البلد الجار سيتغير من الأساس وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنظر وفق حسابات أخرى لهذا البلد، وفيما لو وقع أي حدث في منطقة الخليج الفارسي وجرى أي مساس بالأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى لو كان صغيرا فإننا نرى الإمارات بأنها هي السبب وراءه ولا نتحمل ذلك”.

وأردف: “إننا نصح الإمارات العربية المتحدة بإعادة النظر في قرارها قبل فوات الأوان وأن لا تمضي في مسار يضر أمن المنطقة وهي نفسها، وهو أمر مرفوض.”