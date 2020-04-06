إيران.. شفاء مسنين من فيروس كورونا

تعافى 24236 شخصاً من الفيروس في إيران. [إنترنت]

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم الاثنين، بتمكن مسنان في محافظة غيلان الإيرانية شمال البلاد، من التغلب على فيروس كورونا والشفاء منه.

ونقلت الوكالة عن قائمقام مدينة سيانقال التابعة لمحافظة غيلان محمد صوفي، قوله في تصريحات صحفية، إن سيدة في الـ94، ورجلا في الـ85 من العمر، غادرا المستشفى بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حين، ارتفعت وفيات فيروس كورونا في إيران في وقت سابق اليوم، إلى 3739، إثر تسجيل 136 حالة وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور.

وقال جيهانبور إن إصابات كورونا في البلاد، بلغت 60500، عقب تسجيل 2274 إصابة جديدة، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني.

وأوضح جيهانبور أن 4083 مصابا بالفيروس حالتهم خطرة، بينما تعافى 24236 شخصاً.

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