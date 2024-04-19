إيران.. هجوم بالمُسيَّرات يستهدف موقعا في أصفهان

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الجمعة، بأن دوي انفجارات سمع قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، وجرى تفعيل نظام الدفاع الجوي في إقليم أصفهان، فيما أكد التلفزيون الرسمي “سلامة” المنشآت النووية.

وذكرت وسائل إعلام أن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم بمسيرات وأن السلطات علقت حركة الطيران في البلاد، وسط أنباء عن هجوم إسرائيلي على منشآت إيرانية.

ونقلت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية عن مصدر أمريكي قوله، إن إسرائيل استهدفت موقعا إيرانيا، كما نقلت شبكة CNN الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي القول إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من المحافظات، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن أنباء بسماع دوي أصوات قوية في محافظة أصفهان وسط البلاد.

ووسط غموض في الأخبار، أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط 3 مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان فجر الجمعة، وهو ما صدر أيضا عن التليفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

اشتباكات بين الدفاعات الجوية الإيرانية والصواريخ الاسرائيلية في شرق أصفهان قبل قليل pic.twitter.com/0xauXFhibW — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) April 19, 2024