إيران: عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 5 آلاف.. وترامب مُستعدّ للتبرّع

نرامب سيرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران “إذا كانت تريدها” [انترنت]

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيران حتى صباح اليوم الأحد 80 ألفاً و868 شخصا.

ووفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز وشبكة بلومبرغ نيوز، فإن عدد الوفيات في إيران بلغ 5031، فيما تعافي 55 ألفا و 987 شخصا.

يشار إلى أنه مضى حوالي 8 أسابيع منذ الإعلان عن أول اصابة بفيروس كورونا في إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت إنه سيرسل أجهزة تنفس صناعي لإيران “إذا كانت تريدها”.

وفي شهر مارس، أعلن ترامب عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك.

وقال ترامب في تصريح لقناة “فوكس نيوز” حينها، إن الولايات المتحدة “تساعد عددا من البلدان في مواجهة فيروس كورونا، وسنساعد إيران إذا كانت تريد ذلك”.

كما أفاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سابقا بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن واشنطن تقدمت بهذا العرض عن طريق السفارة السويسرية في طهران.

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