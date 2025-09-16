إيران.. قتلى في هجوم مسلح بمحافظة سيستان وبلوشستان

لقي عنصران من قوات الأمن الداخلي الإيراني مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في هجوم وصف بـ”الإرهابي” استهدف مركبة في مدينة سيب وسوران بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة “إرنا” بأن “عناصر إرهابية نفذت هجومًا مسلحًا على دورية في محور خاش – زاهدان، ما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن الداخلي وإصابة آخر”.

وأضافت أن الهجوم نفذه مسلحون مجهولون، فيما بدأت السلطات عملية لتحديد هوية وملاحقة منفذي العملية الإجرامية.

يُذكر أن مدينة سيب وسوران تقع جنوب شرق محافظة سيستان وبلوشستان، على بُعد نحو 400 كيلومتر عن زاهدان مركز المحافظة، وتشهد المنطقة منذ سنوات اضطرابات أمنية واشتباكات متقطعة بين القوات الإيرانية ومجموعات مسلحة ناشطة قرب الحدود مع باكستان.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان مقتل العقيد رحيم محمدي، أحد قادة الفرقة العملياتية “ثار الله 41″، أثناء تنفيذ مهمة في منطقة سراوان، وفق وكالة أنباء “مهر”.

وزير الطاقة الأمريكي يؤكد ضرورة تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضرورة تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل.

وقال رايت: “إذا لم يكن الأمر واضحاً بما فيه الكفاية، فسأعيد التأكيد على موقف الولايات المتحدة تجاه إيران”، مضيفاً أنه يجب تفكيك مسار إيران نحو الأسلحة النووية، بما في ذلك جميع قدرات التخصيب وإعادة معالجة البلوتونيوم بالكامل.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، أشار الوزير إلى أمل واشنطن في استئناف الحوارات مع إيران وأن تكلل بالنجاح، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقدم عرض العودة إلى مجتمع الدول التجارية ورفع العقوبات، واصفاً ذلك بأنه “نجاح باهر للشعب الإيراني” مع وجود حوافز للتخلي عن برنامج التسليح النووي.

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة التشاور بين البلدين بشكل أكثر عمقاً في ضوء التطورات الإقليمية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة

وجاء ذلك خلال لقاء الرئيسين على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي انعقدت رداً على الهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي.

وأشار بزشكيان خلال اللقاء إلى تقدير إيران للدور المصري في تيسير المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أسفرت عن اتفاق لاستئناف التعاون، تم توقيعه في القاهرة في 9 سبتمبر الجاري.

كما تبادل الرئيسان الرؤى حول آخر التطورات في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في قطاع غزة، مؤكدين رفضهما لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتطرّقا لجهود مصر المستمرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمات في دول المنطقة، مع التأكيد على ضرورة حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وشدّد الرئيسان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، واستغلال الإمكانيات المشتركة لتعزيز المصالح المتبادلة وفق مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ويُذكر أن العلاقات بين مصر وإيران شهدت توتراً منذ ثورة 1979، قبل أن تتحسن جزئياً منذ 2023 مع عودة السفيرين والجهود المصرية للوساطة في البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد انتخاب بزشكيان في يوليو 2024، ويبلغ حجم التجارة الثنائية حالياً نحو 200 مليون دولار سنوياً، مع اتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة، رغم استمرار بعض الخلافات الإقليمية.

بزشكيان وعون يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات المتينة بين إيران ولبنان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء جمعهما حرصهما على إقامة علاقات متينة بين البلدين، تقوم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأشار بزشكيان إلى أن إيران تسعى منذ بداية حملته الانتخابية إلى تعزيز التناغم الداخلي مع دول الجوار والإسلامية، وتحسين مستوى علاقاتها مع مختلف الدول، مؤكداً استمرار هذا النهج على أرض الواقع.

وأضاف أن إيران تسعى لتوسيع التعاون وتعزيز العلاقات مع لبنان ودول المنطقة على أساس الاحترام والمنافع المتبادلة، مشدداً على أن هذا النهج ينبع من التعاليم الدينية، قائلاً: “ما نحبه لأنفسنا نحبه للآخرين أيضاً”.

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على حرص لبنان على تطوير علاقاته مع إيران بما يخدم المصالح المشتركة ويقوم على الصراحة والاحترام المتبادل.

إيران تضبط أكثر من 700 طائرة مسيرة صغيرة مهربة في ميناء بارسيان

أعلنت شرطة محافظة هرمزكان الإيرانية ضبط 719 طائرة مسيرة صغيرة مهربة خلال عملية تفتيش لسفينة شراعية في ميناء شيوه – بارسيان.

وأوضح قائد الشرطة العميد علي أكبر جاويدان أن قوات الشرطة الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة اشتبهت في السفينة أثناء تفريغ حمولتها، وبالتنسيق مع السلطات القضائية وفِرق التفتيش، جرى تفتيش دقيق أسفر عن العثور على الطائرات المسيرة المخفية بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.

وأشار جاويدان إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين، مؤكداً أن الشرطة تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد.