إيران.. قتلى وجرحى في قصف سفينة حربية بالخطأ

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية، أثناء تدريب للقوات البحرية في مياه بحر عمان.

حيث قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن واحدا على الأقل من أفراد القوات البحرية الإيرانية لقي حتفه كما أصيب عدة أفراد آخرين خلال استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية “كوناراك” في مناورة في مياه بحر عمان قرب خليج هرمز.

ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن ” الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد. شخص واحد على الأقل لقي حتفه كما أصيب عدة أشخاص آخرين”.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنقل الجرحى من العسكريين الإيرانيين بعد أن جرى استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران، الأحد.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن ” ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا”.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة “جمران”.

يذكر أن سفينة كوناراك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.

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