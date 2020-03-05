عربي ودولي

إيران.. كورونا «حرب بيولوجية» أمريكية

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 مارس 2020 - 15:29
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عربي ودولي
أزمة كورونا ستنتهي من إيران في الـ 20 من مارس [انترنت]

زعم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يكون هجوما بيولوجيا أمريكيا يستهدف الصين وإيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الخميس، عن اللواء سلامي قوله: ”سننتصر في حربنا ضد فيروس كورونا، الذي من المحتمل أن يكون هجوما بيولوجيا أمريكيا استهدف الصين أولا ثم إيران وبقية العالم“.

وبشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة الوباء المتفشي، قال إن ”أزمة كورونا ستنتهي بنهاية العام الإيراني الجاري، أي يوم الـ20 من مارس/ آذار الجاري“.

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من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 591 إصابة جديدة، و15 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 107 أشخاص، و3513 إصابة منذ ظهر الوباء بإيران في الـ 19 من فبراير/ شباط الماضي.

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