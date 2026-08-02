إيران.. لافتات تعرض مكافأة «100 مليون دولار» مقابل قتل ترامب (فيديو)

تداولت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لافتات رُفعت خلال فعاليات مرتبطة بأربعينية الإمام الحسين، تضمنت إعلان مكافأة مالية قدرها 100 مليون دولار مقابل قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وظهرت اللافتات في مقاطع فيديو وصور متداولة، واحتوت على عبارات من بينها “اقتلوا القاتل”، في إشارة إلى اتهامات إيرانية متكررة للولايات المتحدة بالوقوف وراء اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني عام 2020، إضافة إلى اتهامات أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وجاء تداول هذه المشاهد بالتزامن مع مراسم أربعينية الإمام الحسين، التي تشهد تجمعات واسعة للزوار في مدينة كربلاء العراقية، إلى جانب فعاليات رمزية في إيران والعراق تحمل مواقف مناهضة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ولم تصدر أي جهة رسمية إيرانية حتى الآن بيانًا يؤكد أو ينفي تبني هذه اللافتات، إلا أنها تعكس حالة الغضب الشعبي لدى بعض الأوساط في إيران تجاه الولايات المتحدة، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكانية العودة إلى “عملية عسكرية شاملة” ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحقق مطالب واشنطن، ما زاد من حدة التصعيد بين الطرفين.

كما تزامنت هذه الأجواء مع ارتفاع حدة الخطاب السياسي من جانب جماعات وفصائل موالية لإيران في المنطقة، التي وجهت تهديدات ضد المصالح الأمريكية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وكان حذر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي من أن أي هجوم محتمل على إيران سيقابل برد واسع يتجاوز نطاق منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تكتفي برد محدود في حال تعرضها للاستهداف.

وقال رضائي في منشور عبر منصة “إكس”، تعليقًا على تقارير تحدثت عن احتمال تنفيذ الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت الطاقة الإيرانية، إن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى تداعيات واسعة في المنطقة.

وأضاف أن استهداف إيران سيقابل برد قوي، محذرًا من أن “ارتكاب هذه الحماقة” ستكون له عواقب، وفق تعبيره.

وفي السياق نفسه، حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من انتقال القو