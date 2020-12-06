إيران.. لدينا أوراق «رابحة» سنعرضها للعالم بشأن لقاح كورونا

وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن أن طهران لديها أوراق رابحة ستعرضها للعالم بشأن لقاح كورونا، وستحقق إنجازات عظيمة في هذا المجال.

وخلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة الإيرانية ومنظمة التعبئة، أشار نمكي إلى التعاون والمشاركة الجيدة للقوات المسلحة مع وزارة الصحة في مسار مكافحة كورونا، وقال: “موضوع إدارة كورونا ليس مرتبطا فقط بوزارة الصحة، بل مرتبط بإدارة نظام الجمهورية الإسلامية، لكي نتمكن من القيام بإجراءات ولكي نحافظ على سمعتنا لدى الشعب”.

ولفت إلى أن إيران متقدمة على العديد من الدول في مجال كورونا، فمثلا هي متقدمة على أمريكا بنسبة خمسة إلى واحد، رغم أن إيران تتحمل مصاعب كبيرة فرضت عليها.

وأشار نمكي إلى أن وزارته تحملت مصاعب كبيرة في سبيل توفير الأدوات الوقائية من كورونا وفقا لما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وقال: “من الآن أرى الأيام المقبلة أكثر إشراقا وازدهارا، ولا شك لدي أننا سنقدم أوراقا رابحة للعالم، وسنحقق إنجازات عظيمة في مجال لقاح كورونا”.