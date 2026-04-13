إيران: لن تمر سفن العدو عبر «مضيق هرمز»

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل ما وصفه بالدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد باعتباره واجبًا طبيعيًا وقانونيًا، مؤكدًا تشديد الإجراءات المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح المتحدث في بيان أن القوات الإيرانية ستواصل تأمين الأمن في المياه الإقليمية الإيرانية “بحزم”، مشيرًا إلى أن “قوارب العدو لا يحق لها ولن تعبر مضيق هرمز”، بينما يُسمح للسفن الأخرى بالمرور وفق ضوابط القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن إيران تعتزم، بعد انتهاء الحرب، فرض آلية دائمة وحازمة للسيطرة على مضيق هرمز، في ظل ما وصفه باستمرار تهديدات تمس الأمن الوطني.

واتهم المتحدث الولايات المتحدة بفرض قيود على حركة الملاحة البحرية في المياه الدولية، واصفًا ذلك بأنه “إجراء غير قانوني وقرصنة بحرية”.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن “أمن موانئ الخليج الفارسي وبحر عمان إما للجميع أو لا لأحد”، محذرًا من أنه في حال تهديد أمن الموانئ الإيرانية فلن يكون أي ميناء في الخليج أو بحر عمان آمنًا.

وفي سياق متصل، قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على إيران “محكومة بالفشل”، مؤكدًا أن بلاده تمتلك أوراق قوة لم تُستخدم بعد، ولن تسمح بفرض أي حصار، على حد قوله.

وأضاف رضائي أن إيران “ليست دولة يمكن محاصرتها بتغريدة أو خطط وهمية”، في إشارة إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني إن القوات البحرية تتابع جميع تحركات القوات الأمريكية في المنطقة وتبقيها تحت المراقبة المستمرة، واصفًا التهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري بأنها “سخيفة ومثيرة للضحك”.

في المقابل، تناولت تقارير إعلامية دولية وتقديرات اقتصادية تداعيات محتملة لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز، حيث حذر خبير اقتصادي ومحلل مالي ياباني من أن هذه الخطوة قد تكلف اليابان نحو 500 مليار ين سنويًا، أي ما يعادل نحو 3.13 مليار دولار.

وأوضح الخبير يوكيو نوغوتشي في مقال بمجلة “تويو كيزاي” أن أي نظام رسوم على السفن العابرة للمضيق قد يتحول إلى إجراء دائم، ما يرفع تكلفة استيراد النفط عالميًا ويشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الياباني.

وأضاف أن فرض رسم بنسبة 5% على قيمة النفط المستورد من الشرق الأوسط قد يؤدي إلى هذه الكلفة السنوية، مشيرًا إلى أن اليابان تعتمد بشكل كبير على النفط القادم من المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن مسؤولين إيرانيين أن طهران تدرس فرض رسوم قد تصل إلى مليوني دولار على الناقلات العملاقة العابرة للمضيق، بما يعادل دولارًا واحدًا لكل برميل تقريبًا في بعض التقديرات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط، حيث تتداخل التهديدات العسكرية والتصريحات السياسية مع مخاوف اقتصادية عالمية مرتبطة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وسط تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة حول أمن الملاحة في الخليج وبحر عمان.