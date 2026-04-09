إيران: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات قبل وقف الهجمات على لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفد بلاده سيتوجه إلى محادثات السلام مع الولايات المتحدة في مدينة إسلام آباد، لكنه سيباشر الاجتماعات فقط في حال توقفت إسرائيل عن شن هجماتها على لبنان.

وقال بقائي في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيرانية: “أي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، والساعات المقبلة حاسمة لمعرفة إمكانية كبح جماح إسرائيل”.

وأضاف: “كانت إيران على وشك الرد الليلة الماضية، لكنها امتنعت لإفساح المجال أمام دبلوماسية إضافية”.

في الوقت ذاته، أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية الباكستانية لوكالة “نوفوستي” بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وأن الوفود ستصل إلى إسلام آباد وفق الجدول المحدد مسبقاً.

لبنان يطالب بضمان شمول وقف إطلاق النار على أراضيه

وفي سياق متصل، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام من نظيره الباكستاني شهباز شريف التأكيد على أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل لبنان، لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدها لبنان مؤخراً.

وأشار سلام خلال اتصال هاتفي مع شريف إلى الجهود التي أدت إلى التوصل لوقف إطلاق النار في المنطقة، مشدداً على ضرورة حماية لبنان من التصعيد الإسرائيلي المتكرر. من جهته، دان رئيس وزراء باكستان الاعتداءات الأخيرة على لبنان، مؤكداً التزام بلاده بالمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد “السرايا اللبنانية”

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال المدعو ماهر قاسم حمدان، قائد تنظيم “السرايا اللبنانية” في منطقة شبعا، بالإضافة إلى سبعة عناصر آخرين كانوا في حالة فرار باتجاه صيدا جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان له أن حمدان كان مسؤولاً عن تجنيد العناصر وتزويدهم بالوسائل القتالية وتمويل التنظيم في منطقة شبعا، مشيراً إلى أن هذا التنظيم مرتبط مباشرة بحزب الله ويشارك في تنفيذ مخططات هجومية ضد القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل “بقوة ضد حزب الله وإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل”.

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد

أعلن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية لا تزال في الشرق الأوسط في حالة يقظة كاملة ومستعدة للتحرك إذا دعت الحاجة، مشيراً إلى أن العملية العسكرية الأمريكية والإسرائيلية أسفرت عن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية التي امتدت على مدى 40 عاماً.

وأوضح كوبر أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 13 ألف ضربة على أهداف عسكرية إيرانية، وأن القوات لا تزال حاضرة لدعم الشركاء الإقليميين في الحفاظ على منظومة الدفاع الجوي المتقدمة.