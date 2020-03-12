إيران.. مرجع ديني يُجيز شراء لقاح كورونا إسرائيلي إن لم يتوفر البديل

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في إيران إلى 10075، والوفيات إلى 429. [إنترنت]

أكد المرجع الديني الإيراني البارز آية الله مكارم الشيرازي، عدم وجود أي مانع شرعي من شراء لقاح كورونا إسرائيلي الصنع، في حال عدم توفر بديل له.

ورفض المرجع الديني الإيراني، استخدام دواء محتمل قد تطوره إسرائيل لشفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلا “إن ذلك يجوز بشرط واحد هو أن لا يكون هناك بديل عن هذا العلاج”.

وصرح شيرازي ردا على سؤال من صحيفة “همدلي” اليومية الإيرانية حول إمكانية شراء هذا الدواء إذا تمكنت إسرائيل من تطويره: “ذلك لا يجوز إلا في حال كان فريدا من نوعه وليس له بديل”.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن مكارم شيرازي دعوته الناس في وقت سابق إلى “الإكثار من قراءة دعاء زيارة عاشوراء وحديث الكساء” للوقاية من كورونا.

كما حذر مكتب المرجع الديني الإيراني من انتشار الكثير من الشائعات عبر مواقع تنسب له، مؤكدا أنها “مزورة وتهدف لتشويه سمعته”.

وأفادت الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد و75 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075، والوفيات إلى 429، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الإصابة 3276 حالة.

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

جدير بالذكر أن الصحة الإيرانية أكدت أن دواء صنع محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتة إلى أنه من المبكر الحكم عليه و تقييمه بالكامل، مشيرة إلى أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

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