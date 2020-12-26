إيران.. مصرع متسلقين اثنين جراء انهيار جليدي

وحدة الطوارئ في إيران قالت إن متسلقين قتلا وأصيب آخران، اليوم الجمعة، بقمة جبلية على مشارف العاصمة طهران، وذلك بعد تساقط كثيف للثلج خلال عاصفة ثلجية.

وأوضح مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الإيرانية أن الحادث وقع على قمة جبل كلكجال، لافتا إلى أن المتسلقين قتلا خلال سقوطهما.

وفي وقت سابق قال رئيس وحدة البحث والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني للتلفزيون الرسمي إن انهيارا جليديا في كلكجال أودى بحياة متسلق ويخشى أن يكون آخر قد قُتل.

وأضاف أن الهلال الأحمر أرسل فرقتي إنقاذ إلى قمتين أخريين في شمال طهران، حيث تقطعت السبل ببعض المتسلقين. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتقع المدينة عند سفح سلسلة جبال ألبرز، وهي مقر عدد من منتجعات التزلج، وأدى تساقط كثيف للثلوج في عدة مناطق إيرانية إلى إغلاق العديد من الطرق.