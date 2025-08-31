إيران.. مقتل عقيد بـ«الحرس الثوري» في سيستان وبلوشستان

أعلن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان مقتل العقيد رحيم محمدي، أحد قادة الفرقة العملياتية “ثارالله 41″، أثناء تنفيذه مهمة ميدانية في المنطقة الحدودية لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وأفاد البيان الرسمي أن العقيد محمدي قتل مساء السبت خلال أداء مهامه في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “مهر” الإيرانية.

في السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعددية وتوسيع التعاون الإقليمي، مشيراً إلى أن تحسين العلاقات مع الدول الأعضاء يعد من أبرز أهداف زيارته إلى الصين.

وأوضح بزشكيان، قبيل مغادرته مطار مهرآباد في طهران، أن منظمة شنغهاي تضم نحو 2.5 مليار نسمة وتشكل أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن انعقاد القمة بحضور قادة الدول الأعضاء والدول المراقبة سيوفر مجالاً واسعاً لتعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن جدول أعماله في الصين يتضمن لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من قادة الدول المشاركة، بهدف دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين دول المنظمة.

وأضاف أن المحادثات المرتقبة تشكل فرصة للتقارب وبناء شراكات فاعلة، وتأمل إيران في أن تسهم القمة واللقاءات الجانبية في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست عام 2001 وتضم روسيا والصين والهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما انضمت بيلاروسيا رسمياً في القمة التي عقدت بأستانا في يوليو 2024.

وتشمل الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، فيما تضم دول شركاء الحوار أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وتركيا وسريلانكا.