إيران.. مقتل عنصرين بهجوم مسلح وانفجارات ضخمة في شيراز

أعلن مقر القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مقتل عنصرين من قوات التعبئة الشعبية (الباسيج) في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة للمقر أن السيارة التي كان يستقلها زعيم العشيرة محمد رضا شاهوزهي تعرضت لهجوم مسلح الجمعة من قبل عناصر وصفتها بالتنظيمات الإرهابية أثناء جولته الميدانية على طريق خاش – زاهدان قرب منطقة أسكل آباد.

وأسفر الهجوم عن إصابة اثنين من مرافقيه بجروح بالغة، قبل أن يستشهدا اليوم السبت متأثرين بجراحهما، وهما إسماعيل شاورزي ومختار شاهوزهي.

وفي حادث منفصل، شهدت مدينة شيراز جنوبي إيران، انفجارات كبيرة في ورشة لتعبئة أسطوانات الغاز السائل، رافقها اندلاع حريق هائل.

وأكد رئيس إدارة الإطفاء في شيراز هادي عيدي بور مشاركة سبع محطات إطفاء و11 مركبة إطفاء ثقيلة ومتوسطة للسيطرة على الحريق، فيما كانت الإصابات خفيفة وتم نقل المصابين إلى فرق الإسعاف لتلقي العلاج.

وأشار رئيس خدمات الطوارئ في فارس مسعود عابد إلى إصابة 9 أشخاص، تم علاج سبعة منهم في مكان الحادث، بينما نقل اثنان إلى مستشفى الشهيد رجائي. وأفاد أن الانفجارات أسفرت عن إصابات في الغالب نتيجة قوة التفجيرات، فيما لا تزال أسباب الحريق تحت التحقيق من قبل خبراء إدارة الإطفاء.