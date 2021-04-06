إيران: نواجه إحدى أكبر موجات كورونا ونتوقع أيام صعبة

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بإيران سعيد نمكي حذر أمس الاثنين، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول «نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس، والنظام الصحي سيواجه أياماً صعبة».

وأضاف «تمكنا من إدارة ثلاث موجات تفشي (كورونا) في البلاد، وقدمت الكوادر الصحية أداءً مميزاً من خلال تبني مسؤولياتهم».

وانتقد في الوقت نفسه عدم فرض قيود على السفر وحظْره خلال عطلة عيد النوروز، وقال إن البلاد تواجه مشكلة كبيرة من جراء ذلك. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وارتفعت معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا» في إيران بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، وتم أمس الإعلان عن تسجيل 161 حالة وفاة، و11680 إصابة جديدة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و932 ألف حالة، والوفيات إلى 63160.