إيران.. واشنطن تهدد بـ«سناب باك» وطهران تلوّح بـ 90% تخصيب وانسحاب من معاهدة النووي

كشف موقع “أكسيوس”، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظراءه من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة اتفقوا خلال مكالمة هاتفية، على تحديد نهاية أغسطس موعدًا نهائيًا أمام إيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأوضح الموقع أن القوى الأوروبية الثلاث تعتزم تفعيل آلية “العودة السريعة” (Snapback) لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتصال الهاتفي بين روبيو ونظرائه الأوروبيين ركز على تنسيق المواقف بشأن تفعيل الآلية الأممية، والتباحث حول الخطوات التالية للضغط على إيران.

ووفقًا لمصدرين تحدثا لـ”أكسيوس”، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا ستطلق قريبًا محادثات مع إيران لبحث تمديد العمل بآلية “سناب باك” إلى ما بعد أكتوبر المقبل، مقابل التزامات إيرانية تهدف إلى تهدئة المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي.

ومن بين الخطوات التي يُنتظر من إيران اتخاذها: إعادة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مواقعها النووية، والتي توقفت بعد اندلاع الحرب بين طهران وتل أبيب في يونيو، ونقل 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من المنشآت المستهدفة إلى خارج البلاد.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بإحباط كبير من “تعنت إيران” ورفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، رغم ما وصفه بـ”المرونة السياسية” التي أبدتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون.

في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، أن بلاده لن تستأنف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة “إلا إذا ضمنت النتائج مسبقًا”، مشيرًا إلى أن لا موعد محدد حتى الآن لأي اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

إيران تدرس رفع تخصيب اليورانيوم إلى 90% رداً على تهديدات الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية “سناب باك”

تدرس طهران عدة خيارات للرد على تحذير الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. يأتي من بين هذه الخيارات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90% أو ما يقاربه، في خطوة وصفتها وكالة “تسنيم” الإيرانية بـ”الرسالة القوية” للأطراف الدولية الأخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران تمتلك مخزوناً كبيراً من اليورانيوم المخصب، يمكن استخدامه لأغراض عسكرية غير محظورة، مؤكدة أن الغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم تام بهذه الإمكانيات.

جاء ذلك بالتزامن مع قرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، الذي أقرّ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي أصبح واجب التنفيذ حسب تصريح المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف. وينص القانون على استمرار تعليق التعاون حتى تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية وفق جدول زمني تحدده السلطات الأمنية العليا.

هذا التصعيد الإيراني يأتي في ظل دعوات إسرائيلية موجهة للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لتفعيل “آلية الزناد” فوراً لإعادة فرض العقوبات على طهران.

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية الموقف الإيراني بأنه “رسالة كارثية”، فيما حذر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو من استعداد باريس وبرلين ولندن لتفعيل الآلية إذا لم تستأنف إيران التعاون مع الوكالة الدولية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقرّ بالأغلبية قانوناً يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس مسعود بزشكيان قراراً رسميًا بتنفيذه، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وحذرت طهران من أن تفعيل آلية “سناب باك” قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي لم توقع عليها إسرائيل حتى الآن، مما يزيد من تعقيد المشهد النووي في المنطقة.

إيران تؤكد حقها في التخصيب النووي وروسيا تنفي تقديم أي مقترح بتصفير التخصيب

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على التزام بلاده بمحاسبة المعتدين وصون حقوق الشعب الإيراني المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك حق تخصيب اليورانيوم. وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، بحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، والتطورات الإقليمية في أعقاب العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك التي طُرحت خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني الأخيرة إلى موسكو.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما تردد من تقارير غربية عن تقديم روسيا للولايات المتحدة مقترحاً أو حزمة محددة لحل الملف النووي الإيراني، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق بين إيران من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى بشأن برنامجها النووي.

كما أكد مصدر مطلع لوكالة “تسنيم” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوجّه أي رسالة إلى إيران تطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة صفر في المئة، وذلك في سياق نفي تقارير غربية زعمت أن بوتين أبلغ ترامب والإيرانيين بدعمه لاتفاق نووي يمنع تخصيب إيران لليورانيوم.

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود

أعلن رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني، مجتبى قهرماني، الأربعاء، أن السلطات احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان، بعد الاشتباه بقيامها بتهريب مليوني لتر من الوقود، وفقًا لما نقلته شبكة أخبار الطلبة الإيرانية.

وأوضح قهرماني أن عملية الرصد الاستخباراتي كشفت أنشطة مشبوهة لتهريب الوقود على طول الحدود البحرية في بحر عمان، ما دفع جهات إنفاذ القانون إلى تفتيش السفينة.

وأضاف أنه “بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية للحمولة، تم احتجاز الناقلة للاشتباه في نقلها وقودًا مهربًا”، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

وتم اعتقال 17 شخصًا، من بينهم قبطان السفينة وطاقمها، في إطار التحقيقات الجارية، فيما أُحيلت القضية إلى الجهات القضائية المختصة في مدينة جاسك، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا.