إيران.. وفاة برلمانية إثر إصابتها بفيروس «كورونا»

كشف نائب رئيس النواب الإيراني عن إصابة 23 نائبا بكورونا. [الأناضول]

توفيت النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر، السبت، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن “رهبر” البالغة من العمر 56 عاما، توفيت بسبب إصابتها بكورونا في المشفى الذي كانت تتلقى فيه العلاج.

يُشار إلى أن “رهبر” هي نائبة منتخبة عن مدينة طهران في الدورة الـ 11 التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، والدورات البرلمانية الـ 7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وكشف نائب رئيس النواب الإيراني عبد الرضى مصري، الثلاثاء الماضي، عن إصابة 23 نائبا بكورونا.

وسبق أن أعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان “مجتبى ذو النور”.

وأيضا نائبة رئيس البلاد لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في إيران ووفاة 21 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طهران بلغ 1539 حالة.

من جانبه قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن إيران تواجه ظروفا صعبة للغاية، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصيات وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياقٍ ذي صلة، أفادت قناة “روسيا اليوم” بأن عدد الإصابات والوفيات خلال 24 ساعة هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن دخول الفيروس البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة “كورونا”.

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