إيران.. وفاة 11 حاجاً منذ بدء موسم الحج

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني، بيرحسين كوليوند، “انه منذ بدء موسم الحج حتى الآن فقد 11 حاجاً إيرانياً حياتهم”.

وبحسب وكالة أنباء “مهر”، أشار “كوليوند”، إلى الخدمات التي تقدمها جمعية الهلال الاحمر إلى الحجاج الايراني خلال موسم الحج، وقال: “في مراكز الطب والعيادات المتخصصة التابعة للجمعية يقدم الطاقم الطبي الخدمات لأكثر من 11 ألف حاج إيراني”.

وأضاف رئيس جمعية الهلال الاحمر، “أن الطاقم الطبي وفرق الاستجابة السريعة رافقوا الحجاج الإيرانيين للقيام بأعمالهم ومساعدتهم في رمي جمرات وتقديم الخدمات لهم”.

وتابع كوليوند، “أن 11 حاجاً إيرانياً فقدوا أرواحهم حتى الآن ولدينا 26 حاجاً يعالجون في المستشفيات السعودية، لكن بشكل عام فإن الحالة الصحية للحجاج الإيرانيين في الحج جيدة ومناسبة”.