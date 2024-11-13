إيران: يتعيّن على «ترامب» أن لا يتّبع سياسات الماضي الخاطئة

خاطب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مع قرب توليه السلطة رسميا في 20 يناير المقبل.

وكتب عراقجي عبر منصة “إكس”، إن “النسخة الأولى من سياسة “الضغط الأقصى” التي اتبعتها أمريكا مع إيران، لاقت حتما “أقصى قدر من المقاومة”، وأدت في النهاية إلى “الهزيمة القصوى” للولايات المتحدة”.

وقال: “مثالا على هذا، قارن بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة “الضغط القصوى”، وشدد على أن “محاولة تطبيق “النسخة الثانية من الضغوط القصوى” لن تؤدي إلا إلى “النسخة الثانية من الفشل الأقصى”.

واقترح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، “فكرة أفضل، وهي أن تجرب سياسة “العقلانية القصوى”، فهي في صالح الجميع”.

وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، حثّ “ترامب” على إعادة النظر في سياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها ضد طهران خلال ولايته الأولى”.

وأكد أنه “يتعين على “ترامب” أن يثبت أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة”، مضيفا: إن “النهج السياسي لترامب تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم”.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، صرح أنه “لا يريد إلحاق الضرر بإيران، ولكن لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي”.