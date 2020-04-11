إيران.. 70 ألفاً إصابة والوفيات ترتفع إلى 4357

41947 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات. [CNN]

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لـ70 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4357 بعد تسجيل 125 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط.

وأكدت وزارة الصحة، في بيانها اليوم السبت، أن إجمالي عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 4357 وفاة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ أمس بـ1837 حالة جديدة لتصل إلى 70029، ولا يزال 3987 مريضا في حالة حرجة.

وذكرت الوزارة أن 41947 مصابا بالعدوى تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، مضيفة أن السلطات أجرت 251703 فحوص لكورونا حتى اليوم.

يأتي ذلك فيما حض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، مواطنيه على الالتزام بالإجراءات الصحية مع تخفيف الحظر المفروض بسبب كورونا، رغم تسجيل 122 وفاة بكورونا أمس.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل/نيسان.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن وفيات فيروس كورونا بلغت 4332، فيما وصل عدد الإصابات إلى 68192.

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