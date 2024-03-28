إيرلندا تشارك جنوب إفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل

أعلنت إيرلندا نيتها الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن: “على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع”.

وأضاف: “التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله، القائمة تطول، يجب توقف هذا، وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة، طفح الكيل”.

وقال مارتن: “الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا”.

هذا وكانت جنوب إفريقيا، قدمت في ديسمبر الفائت، دعوى قصائية بحق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضدها، لما وصفته “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على قطاع غزة إلى نحو 33 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح.