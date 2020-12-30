إيرلندا.. حصيلة غير مسبوقة للإصابات بكورونا وسط انتشار سلالته المتحورة

أفادت وزارة الصحة الإيرلندية، اأمس الثلاثاء، بتسجيلها ارتفاعا قياسيا في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1545 حالة وسط انتشار سلالته المتحورة المكتشفة في بريطانيا المجاورة.

وذكرت وزارة الصحة الإيرلندية أن الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1545 لتصل إلى 88439 حالة.

كما رصدت الوزارة 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في إيرلندا إلى 2213 شخصا.

وتشير هذه الإحصاءات إلى ارتفاع حاد وقياسي لمستوى الإصابات اليومية في البلاد، التي بلغت معدلا أعلى يوم السبت بـ1296 حالة.

ومن المُقرر أن تعقد حكومة إيرلندا اليوم الأربعاء اجتماعا للنظر في فرض إجراءات تقييدية عامة لاحتواء التفشي المتسارع عقب تخفيف القيود الصحية أوائل ديسمبر في البلاد التي سجلت في حينه أقل مستوى للإصابات في الاتحاد الأوروبي.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

ويأتي ارتفاع الحالات في الوقت الذي تنتشر فيه بأوروبا سلالة جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها في بريطانيا وتعتبر أكثر عدوى بنسبة 70%.