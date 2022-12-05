إيريني تكشف تفاصيل عملياتها الخاصة بليبيا خلال نوفمبر المنصرم

أعلنت عملية إيريني عن إجراء تحقيق لاسلكي مع 270 سفينة تجارية من أصل 7798 خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وذكرت إيريني أنّها أجرت 15 زيارة على متن سفن بموافقة قائديها، من أصل 408 سفينة، مع مراقبة 12 رحلة جوية مشبوهة من أصل 1064، ومراقبة 25 مطارًا ومدارجًا و16 ميناءًا ومحطة نفطية في ليبيا.

وأضافت إيريني أنّها أصدر توصية بتفتيس 73 مشبوهة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة غلى تقديمها تقريرا خاصا إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

وأشارت إيريني إلى أنّها شاركت القيادة البحرية لحلف الناتو في تنظيم النسخة الحادية عشرة من مؤتمر شيد ميد، حيث ناقش 200 مشارك التحديات الجديدة للأمن الإقليمي في البحر الأبيض المتوسط.