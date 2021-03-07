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«آير آسيا» الماليزية للطيران تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 7 مارس 2021 - 13:30 | آخر تحديث: 7 مارس 2021 - 15:41 نُشر: الأحد، 7 مارس 2021 - 13:30
منوعات
رويترز
طائرة تابعة لآير آسيا للطيران

صرح المدير التنفيذي لمجموعة “آير آسيا” للطيران الماليزية‭ ‬صرح أمس السبت، أن المجموعة تعتزم إطلاق خدمة التاكسي الطائر وأول خدمة توصيل طلبات بالطائرات المسيرة في إطار سعي الشركة المنخفضة التكلفة لتنويع مواردها وسط جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وفي إطار حملة تنويع الموارد، تعتزم الشركة أيضا إطلاق خدمة التوصيل بالسيارات الشهر المقبل في الوقت الذي ما زالت فيه جائحة فيروس كورونا تلحق الضرر بالنقل الجوي.

ونقلت وكالة “بيرناما” الماليزية الرسمية للأنباء عن المدير التنفيذي توني فيرنانديز قوله، في المنتدى الاقتصادي للشباب 2021: “سيكون للتاكسي الطائر طيار وأربعة مقاعد. في الوقت الحاضر، يعمل فريقنا لإطلاق تلك الخدمة القادمة لآير آسيا”.

ونسبت الوكالة إليه قوله إن تشغيل هذه الخدمة يجب أن يبدأ خلال 18 شهرا.

آخر تحديث: 7 مارس 2021 - 15:41
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