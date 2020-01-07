إيشلر: أي اعتداء على القوات التركية في ليبيا سيُقابل برد شديد

القوات التركية ستستخدم كل الأسلحة من أجل إنهاء الحرب في ليبيا. [أرشيف/إدارة التواصل والإعلام]

قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن القوات التركية التي ستُرسل إلى ليبيا ستمثل عامل ردع للمعتدين، وفق قوله.

وأشار “إيشلر” في تصريحات صحفية، إلى أن أي اعتداء على القوات التركية هناك سيُقابل برد شديد.

ونوه بأن تركيا ترسل قواتها لمساعدة الحكومة الشرعية وصد القوات المعتدية على العاصمة طرابلس؛ مؤكدا أن كل الأسلحة البرية والجوية والبحرية اللازمة ستُستخدم من أجل إنهاء الحرب في ليبيا.

ونفى إيشلر إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا؛ لافتا إلى قدرة تركيا على الحسم وحدها مع التعاون مع عناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق.

وأوضح المبعوث التركي إلى ليبيا، أن القوات المرسلة إلى ليبيا ستقوم بتدريب وتطوير القطاع الأمني والعسكري التابع لحكومة الوفاق بناء على الاتفاقية الموقعة بين الدولتين.