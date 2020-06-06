إيشلر: انتصارات حكومة الوفاق خطوة لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية

قال المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن الانتصارات التي حققتها مؤخرا حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية.

وأفاد إيشلر في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، بأن “تحرير ترهونة من مليشيا حفتر، خطوة كبيرة على طريق تحقيق ليبيا القوية والديمقراطية والمدنية، التي ستحتضن كافة شرائح الشعب الليبي”.

وأوضح أن “السياسة المبدئية والمشرفة التي اتبعتها تركيا في ليبيا أثمرت، والمقاومة التاريخية التي سطرها الشعب الليبي ودولته في مواجهة الانقلابي حفتر مكنته من القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس”، وفق قوله.

ونوه المبعوث التركي بأن “الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق الوطني حليفة تركيا أدت إلى انشقاقات في صفوف حفتر، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة له”.

ولفت إلى أن “الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا حفتر وداعميه أُجبروا على الخضوع أمام عزيمة وإصرار الشعب الليبي”.

كما أشار إلى العملية السياسية، وقال: “نقترب من الحل السياسي الشامل على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا، وسيتم إعادة إنشاء الدولة من جديد على أسس مدنية وديمقراطية”.