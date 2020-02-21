إيشلر: تركيا منذ بداية الأزمة الليبية تدعم الحل السياسي

وجود القوات التركية في طرابلس شكل عامل ردع منع حفتر من اقتحام العاصمة. [أرشيف/إنترنت]

قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن تركيا منذ بداية الأزمة الليبية تدعم الحل السياسي وبذلت جهودا جبارة للوصول إليه، وفق قوله.



وفي مقابلة مع قناة “التلفزيون العربي”، أشار إيشلر إلى وجود اتفاق دعم وتعاون عسكري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وبناء على طلبها أرسلت تركيا قوة دعم عسكري، وهذا حق للدولتين ذات السيادة.

واتهم المبعوث التركي المنظومة الدولية والاتحاد الأوروبي بدعم خليفة حفتر الذي لا يمثل سلطة شرعية، وقال إن قوات حفتر تلقت خلال السنوات الماضية دعما عسكريا رغم الحظر المفروض على إدخال السلاح إلى ليبيا.

وحول طبيعة الدعم العسكري التركي، قال أيشلر إن تركيا تقدم التدريب والخدمات اللوجستية، واعتبر أن وجود القوات التركية في طرابلس شكل عامل ردع منع حفتر من اقتحام طرابلس.

وكشف المبعوث التركي أن بلاده درست القانون الدولي الخاص بالبحار قبل توقيع اتفاقية المياه البحرية مع ليبيا والقانون الدولي في صالح تركيا، وقد تم تحديد الجرف القاري ورسم الحدود البحرية، وأعلنت أنقرة لجميع الدول ما عدا قبرص الجنوبية استعدادها للتفاوض للوصول إلى حل شامل في منطقة البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا قال المبعوث التركي إن العلاقات قوية بين الرئيسين اردوغان وبوتين، وتركيا تعلم أن روسيا تريد أن يكون لها وجود في منطقة البحر المتوسط، وحفتر قدم لهم فرصة للدخول إلى ليبيا، وطالب الدول التي تدعم حفتر أن تضغط عليه إذا كان لديها إرادة للوصول الى حل سياسي.

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