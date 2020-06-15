إيشلر: نُريد أن يُمثل «عقيلة صالح» المنطقة الشرقية بدلاً عن حفتر

قال المبعوث التركي إلى إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن تركيا تريد أن يمثل رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح كتلة المنطقة الشرقية بدلاً من خليفة حفتر خلال المفاوضات القادمة.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن إيشلر قوله، في تصريح لموقع ميديل إيست آي البريطاني، إن حفتر دكتاتور فاشل رفض مرارا الالتزام بوقف إطلاق النار خلال العام الماضي، وهو على وشك أن يفقد الدعم الروسي، وفق قوله.

وأشار المبعوث التركي إلى أن مصر قد تبدأ في المساهمة في المفاوضات السياسية من خلال التواصل مع حكومة الوفاق وإزالة مخاوفها الأمنية المشروعة.