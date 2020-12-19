إيطاليا: أزمة ليبيا وصراعات المنطقة عامل مضاعف لتهديدات عابرة للحدود

اعتبرت إيطاليا أن أزمة ليبيا وصراعات المنطقة عامل مضاعف لتهديدات عابرة للحدود.

ورأى رئيس جمهورية إيطاليا سيرجو ماتّاريلا، أن “حالة ليبيا وغيرها من حالات الصراع في منطقة المتوسط، التي غالبًا ما يتم وضعها جانبًا بشكل مأساوي، لا تنتج فقط مسارات مؤلمة من الحزن والمعاناة الإنسانية، بل تُشكل عامل مضاعف للتهديدات العابرة للحدود والإرهاب والتطرف”، حسب وصفه.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن ماتّاريلا قوله الجمعة، خلال اللقاء التقليدي مع سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلاده بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إنه من الضروري “التدخل لمعالجة الجذور العميقة التي تغذي هذه الظواهر”.

واعتبر رأس الدولة الإيطالية أنه، إلى جانب “تدابير المكافحة”، هناك “حاجة إلى إجراءات من شأنها التأثير على النمو والتنمية، وفقًا لنماذج شاملة ومستدامة، انطلاقا من استثمارات مناسبة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والشباب”.