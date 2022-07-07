إيطاليا.. ازدياد حالات الاستشفاء والوفيات في جميع المقاطعات والبلديات

أعلنت إيطاليا عودة انتشار عدوى كورونا (كوفيد 19) بشكل كبير في جميع المقاطعات والبلديات بنسبة 55٪ ونسبة الوفيات بلغت 18.4٪ في حين بلغت نسبة الاستشفاء 32.6٪ وفي أقسام العناية المركزة بـ36.3٪.

وبينتّ الصحة الإيطالية -وفق وكالة آكي الإيطالية- أن المصابين الخاضعين للحجر المنزلي ارتفعت أعدادهم بنسبة 40.6٪ مقارنة بالفترة السابقة وأن حالات الدخول إلى المستشفى بسبب ظهور الأعراض قد ارتفعت إلى 8003 مقابل 6035، أي بزيادة بمجموع 1968، والتحويلات إلى أقسام العناية المركزة بزيادة بـ86 حالة”

وأضافت الصخة الإيطالية إن الزيادة في حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة تتجاوز نسبة 50٪ للأسبوع الثالث على التوالي، في غضون 10 أيام تقريبا، وأنه قد تم إثبات الحالات الجديدة في الواقع بأكثر من 595 ألفاً، وبمتوسط على مدى سبعة أيام يتجاوز 85 ألف حالة في اليوم.