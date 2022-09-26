إيطاليا.. اليمين المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

تصدر حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، نتائج الانتخابات التشريعية، ما يفتح الطريق أمام رئيسة الحزب جورجيا ميلوني لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا، بحسب استطلاع خروج.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته راديو تلفزيون إيطاليا «راي» تقدم الكتلة اليمينية بقيادة ميلوني نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت صباح الأحد.

ووفق استطلاع الخروج، من المتوقع أنّ تفوز ميلوني بنسبة بين 22-26 بالمائة من أصوات الناخبين، متقدمة على منافسها إنريكو ليتا من كتلة اليسار الوسط.

ومن المتوقع أن تحصل الكتلة اليمينية التي تضم أحزاب أخوة إيطاليا وحزب الرابطة «ليغا» وحزب فورزا إيطاليا على نسبة تتراوح بين 41-45 بالمائة من الأصوات، وهي نسبة كافية لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.

وفي حال تأكد فوزها، ستصبح ميلوني أول امرأة تصل لمنصب رئاسة الوزراء، وأول شخصية يمينية متطرفة تترأس حكومة البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، حل البرلمان في يوليو الماضي، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 25 سبتمبر، منهيا بذلك حكومة استمرت 19 شهرا بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراغي.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة بشكل كبير حيث بلغت 64.7 بالمائة، بحلول موعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.