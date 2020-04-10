إيطاليا.. انخفاض في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بكورونا

انخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة. [أ ف ب]

شهدت إيطاليا انخفاضاً طفيفاً في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 570 حالة وفاة بالفيروس في البلاد اليوم الجمعة، في مقابل 610 حالات تم تسجيلها أمس الخميس.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، فإن البيانات الرسمية تُشير أيضا إلى انخفاض للحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3951 حالة اليوم مقابل 4204 حالات أمس.

وانخفض كذلك عدد المصابين في أقسام العناية المركزة من 3605 أشخاص إلى 3497، ولذلك لليوم السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 18849 شخصا، وإجمالي الإصابات 147 ألفا و577 حالة.

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