إيطاليا تبحث عن رقابة دولية لضمان ظروف إنسانية لإقامة المُهاجرين في ليبيا

كشفت إيطاليا على لسان وزير دفاعها لورينزو غويريني عن الشروع بسلسلة لقاءات مع ليبيا بشأن خفر السواحل ومراكز ايواء المهاجرين.

حيث قال الوزير غويريني حول الإتفاقية مع ليبيا:

“لقد قررنا فتح لقاء حوار مع ليبيا، لأنه لا يمكننا إجراء تغييرات من جانب واحد، لتعديل مذكرة التفاهم بما يخص جانبين محددين”.

كما أشار وزير الدفاع الى أن التعديل الأول يتعلق بعمل خفر السواحل، والثاني يخص موضوع مراكز الايواء.

واختتم الوزير الإيطالي بالقول أن إيطاليا تريد أن تكون هناك الرقابة دولية لضمان ظروف إنسانية ملائمة لإقامة المهاجرين.