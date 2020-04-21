إيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام في الـ4 من مايو

الحكومة تقوم بتطوير برنامج إعادة فتح تدريجي متجانس على أساس وطني. [رويترز]

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو القادم.

وكتب كونتي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “أتمنى لو كان بوسعي أن أقول، لنفتح كل شيء فورا، ونبدأ صباح الغد… لكن هذا سيكون قرارا غير رشيد. إنه سيؤدي إلى صعود منحنى العدوى بشكل خارج عن السيطرة وسيفسد كل الجهود التي بذلناها حتى الآن”.

وأضاف: “يجب أن نتصرف على أساس خطة (إعادة فتح) على المستوى الوطني، تضع في الاعتبار أيضا الخصوصيات الإقليمية”.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، عن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، تأكيده خلال جلسة إحاطة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أن حكومته “نقوم بتطوير برنامج إعادة فتح تدريجي متجانس على أساس وطني”، بعد نهاية المرحلة الأولى لحالة طوارئ فيروس كورونا المقررة في الثالث من شهر مايو المقبل.

وأشار كونتي إلى أن برنامج رفع الإجراءات التقيدية بالتدرج “سيسمح لنا بإعادة فتح جزء كبير من الأنشطة الإنتاجية والتجارية مع الإبقاء على منحنى العدوى تحت السيطرة”.

وذكر رئيس الوزراء أن سقف العدوى المسموح به سيكون متناسبا مع “سعة استقبال المستشفيات (لمرضى كوفيد المحتملين) في المناطق ذات الصلة”.

يأتي ذلك في حين، سجلت السلطات الإيطالية ارتفاعا ملموسا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالات أنباء عن رئيس هيئة الدفاع المدني أنجيلو بوريلي، قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 أمس الاثنين، وبلغت 183957 حالة.

وأشار بوريلي إلى انخفاض في عدد الحالات التي تعتبر ناشطة في الوقت الراهن، لليوم الثاني على التوالي، حيث تراجع هذا المؤشر بـ528 إصابة من 108237 إلى 107709، بينما كان المعدل يوم أمس 20 حالة.

وأفاد بأنه تم رصد 2723 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 51600 مقارنة مع 48877 الاثنين.

كما تم تسجيل تراجع جديد في عدد المرضى بغرف العناية المركزة، وانخفضت الحصيلة بواقع 102 حالتين من 2573 إلى 2471.

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