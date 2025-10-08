إيطاليا تدعم الشابات الليبيات.. رحلة إلى روما تفتح أفق القيادة النسائية

اختتمت ست شابات من المشاركات المتميزات في الدفعة الثانية من برنامج التدريب القيادي “رائدات” التابع للأمم المتحدة في ليبيا تدريبهن الأسبوع الماضي برحلة إلى العاصمة الإيطالية روما للتعرف على تجارب بناء السلام الدولية.

واستمرت الرحلة ثلاثة أيام، بتمويل ودعم من الحكومة الإيطالية، وهدفت إلى تعريف المشاركات بنماذج دولية لقيادة النساء في مجالي السلام والحكم، وتبادل الخبرات مع مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وصانعي سلام، واستكشاف كيفية تكييف هذه التجارب مع السياق الليبي.

وخلال حفل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج في 12 أغسطس، أعلن السفير جيانلوكا ألبيريني، إلى جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، عن أسماء المشاركات الفائزات برحلة روما، مؤكدين التزام إيطاليا بدعم الشابات الليبيات، بما في ذلك دورهن الفاعل في العملية السياسية.

وشمل برنامج الرحلة المصمم خصيصًا للمشاركات زيارة مجلس الشيوخ الإيطالي، والالتقاء بغرفة التجارة الإيطالية-الليبية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية، وجامعة لويس (LUISS)، وعدد من المنظمات والجمعيات الإيطالية العاملة في ليبيا.