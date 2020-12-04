إيطاليا تدعو أوروبا لحماية التقدم المحرز في الحوار الليبي الداخلي

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط الأوروبية إلى العمل ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز في ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله، اليوم الجمعة، مخاطبا منتدى حوارات المتوسط: “دورنا كدول في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط هو حماية العملية السياسية التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من تدخلات أجنبية، إضافة إلى دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه في ليبيا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخارطة طريق وموعد انتخابات.

واستطرد قائلا: “وبالتالي يجب علينا حماية هذا المسار الثمين، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”.

وشدّد دي مايو على أنه “يمكننا ويجب علينا مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، وبشكل خاص في سياق عملياتها التي لا تزال تُؤتي ثمارها إن تم الدفاع عنها ودعمها بشكل كافٍ، من ليبيا إلى اليمن، مروراً بسورية”.