إيطاليا تدعو إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي دون شروط

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى استئناف إنتاج وتصدير النفط من ليبيا فورا ودون شروط.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، رأى دي مايو أن “هذا الأمر يعد عنصرا لا غنى عنه لدعم الاقتصاد الليبي وتخفيف التوترات في ظل استئناف العملية السياسية”.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه “في الأسابيع الأخيرة، تم بالفعل إحراز تقدم في مجال إعادة فتح عملية الإنتاج في بعض المواقع… ونتوقع الآن أن يمتد الإنتاج ليشمل التراب الوطني الليبي بأكمله”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دي مايو قوله، إنه من “الأساسي ضمان الدعم الدولي لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “أونسميل”، لتنظيم الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وحماية الحوار الداخلي الليبي من أي تدخل خارجي سلبي”.

وأعلن عن تأييد بلاده لـ”استئناف المفاوضات المباشرة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة”.