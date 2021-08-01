إيطاليا تدعو إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

رحبت إيطاليا بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، واصفة ذلك بالتطور المهم نحو إعادة توحيد البلاد، مجددة التزامها بدعم ليبيا على مسار استقرار وتعزيز المؤسسات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في بيان، إن إيطاليا تؤيد إعادة فتح الطريق الساحلي كونه خطوة كان الشعب الليبي والمجتمع الدولي ينتظرها للمضي تجاه التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وأكد الوزير الإيطالي أن بلاده بصفتها الرئيس المشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا، تثمن جهود أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 لتحقيق هذا الهدف المقرر أن يتبعه التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق بدء بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا.