إيطاليا تدعو «إيكواس» إلى تمديد المهلة الممنوحة للانقلابيين في النيجر

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الاثنين، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري بالنيجر للعدول عن انقلابه.

وفي مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، دعا تاياني إلى إيجاد حل دبلوماسي حيث تواجه مجموعة «إيكواس» قرارًا حاسمًا عقب انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري في النيجر منتصف ليل الأحد لإعادة رئيس البلاد المخلوع محمد بازوم.

وأعرب تاياني عن أمله بتمديد مهلة «إيكواس» بهدف توفير المزيد من الوقت لإجراء الحوار والمفاوضات، مؤكدا أنّ الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا في حل الأزمة السياسية في النيجر.

وفي 26 يوليو المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في النيجر أطاح بحكم بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد إلى منصبه.

وكانت «إيكواس» منحت في 30 يوليو المجلس العسكري في النيجر مهلة 7 أيام من أجل الإفراج عن الرئيس بازوم وإعادته للحكم، والتي انتهت منتصف ليل الأحد.