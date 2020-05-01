إيطاليا.. تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا

أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 269 شخصا اليوم الجمعة، مقابل 285 الخميس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوكالة، أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس في إيطاليا في 21 فبراير وصل إلى 28236 شخصا، وهو ثاني أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع بواقع 1965 مقابل 1872 في اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والتي تشمل المتوفين والمتعافين 207428 شخص وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

اقترح تصحيحاً