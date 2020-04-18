إيطاليا.. تراجع وتيرة الإصابات والوفيات بكورونا

سجلت إيطاليا 44927 حالة شفاء. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيل 482 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع ملحوظ للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة أعداد الإصابات بالمرض.

ونقلت وكالات أنباء عن مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، قوله في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 482 حالة، بينما بلغ هذا المعدل 575 في الإحصائية السابقة.

ووصل المؤشر الإجمالي للوفيات إلى 23227 بعدما كان على مستوى 22745 يوم الجمعة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 3491حالة، ووصلت الإصابات إلى نقطة 172434.

وبالتزامن مع ذلك سجلت إيطاليا 44927 حالة شفاء.

وبهذه الأعداد من الوفيات والإصابات يستمر الوضع المستقر بشكل كبير في البلاد على مدى 13 يوما ماضية.

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