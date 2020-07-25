إيطاليا.. تسجل 5 وفيات و252 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الجمعة، 5 وفيات خلال الـ 24 ساعة، بذلك وصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 35097 حالة .

وفي قرار صدر عن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، ينص علىى فرض حجر صحي لمدة 14 يوما على القادمين من رومانيا وبلغاريا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتطلب إيطاليا في الوقت الراهن من الأشخاص القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة “شنغن” خضوعهم للحجر الصحي.

وجاء في بيان الوزارة، أن عدد الإصابات بالفيروس زاد بمقدار 252 حالة ليصل مجموع المصابين إلى 245338 إصابة.

وأضافت أن عدد الإصابات النشطة في البلاد انخفض 103 حالات إلى 12301 حالة، تتلقى 759 منها العلاج بالمستشفيات من ضمنهم 46 مريضا فقط في العناية المركزة.

وأفاد البيان بأن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع إلى 198192 شخصا بعد شفاء 350 حالة.