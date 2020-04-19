إيطاليا.. تسجيل أدنى حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوع

تسجيل أدنى وتيرة ارتفاع يومية منذ أسبوع. [رويترز]

شهدت إيطاليا تسجيل أدنى حصيلة للوفيات بسبب فيروس كورونا منذ أسبوع.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضي 433 وفاة جديدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية، تأكيدها اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا بلغت 23660 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا إلى 178972 بتسجيل 3047 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (3491 حالة).

وسجلت في إيطاليا السبت والجمعة الماضيين 482 و575 وفاة جديدة بالفيروس على التوالي.

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