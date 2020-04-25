إيطاليا.. تسجيل أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا

تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة. [رويترز]

شهدت إيطاليا تسجيل أدنى حصيلة يومية مسجلة في البلاد لوفيات فيروس كورونا المستجد، منذ 17 مارس الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 415 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز” فإن إجمالي الوفيات بلغ 26384، في ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتُشير البيانات الرسمية إلى تراجع الحصيلة اليومية لحالات الإصابة الجديدة، حيث تم الإعلان عن 2357 حالة يوم السبت 25 أبريل، مقابل 3021 حالة يوم الجمعة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 195 ألفا و351 حالة، ما يعتبر ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في الوقت الحالي إلى 105 آلاف و847 شخصا بعد أن كان 106 آلاف و527 شخصا يوم الجمعة، علما بأن هذا الانخفاض مستمر منذ 6 أيام.

وانخفض كذلك عدد المصابين في غرف العناية المركزة من 2173 إلى 2102 مصابا وارتفع عدد المتعافين من 60498 إلى 63120 شخصا.

وأشارت السلطات في البلاد إلى أن واحد مليون و187 شخصا أجروا فحوصات “كوفيد-19″، مقابل 1 مليون و148 شخصا يوم الجمعة.

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