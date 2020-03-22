إيطاليا.. تسجيل 651 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 5476. [رويترز]

أفادت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، بوفاة 651 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5476.

وقالت وكالات أنباء، إن عدد المصابين في كامل إيطاليا ارتفع إلى 59138 مصابا، شفي منهم 7024.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة “رويترز”، بأن حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا في منطقة لومبارديا شمال إيطاليا، ارتفعت بمقدار 360 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات بكورونا في المنطقة التي تضم ميلانو، عاصمة إيطاليا المالية، ازداد بمقدار 2590 ليبلغ 28370 حالة، مع أن بعض النتائج لا تزال بانتظار تأكيد.

يأتي ذلك في حين، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تعليق الإنتاج في أراضي بلاده باستثناء النشاطات الضرورية، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال كونتي في تصريحات صحفية: “إن ما نضحي به ونحن نلزم بيوتنا قليل جدا، مقارنة مع أداء جميع الأطباء والمشاركين في معالجة هذه الحالة الطارئة، الذين يواصلون عملهم.. لكننا نعلن عن خطوة جديدة: سيتم إيقاف كل النشاطات الإنتاجية على أراضينا الوطنية باستثناء الضرورية والحيوية منها”.

كما قرر رئيس حكومة إيطاليا تطبيق إجراءات العزل الصحي في كافة أراضي البلاد لتشمل فرض قيود على كل النقلات وحظر جميع التجمعات العامة.

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