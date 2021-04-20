إيطاليا تسعى لافتتاح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي

استقبلت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي قريمالدي بوتشينو.

وحضر اللقاء عمر الطيرة مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، والسيدة منال الهمشري رئيسة قسم الشؤون الأوروبية، وأيمن باعور المكلف بملف جمهورية إيطاليا بقسم الشؤون الأوروبية، وعن الجانب الإيطالي، حضر نيكولا باترونو السكرتير الأول لسفارة جمهورية إيطاليا بليبيا.

وناقش اللقاء ضرورة إعادة افتتاح المركز الثقافي الإيطالي في ليبيا وإمكانية إعادة تفعيل الاتفاقيات الثقافية المشتركة بين البلدين، واستئناف دعوة الجهات الليبية العامة والخاصة للمشاركة في المناشط الثقافية في إيطاليا؛ بعد أن تم إيقافها بسبب الظروف الأمنية منذ سنة 2011.

واعرب السفير الإيطالي عن نيته في افتتاح قنصلية فخرية في الجنوب الليبي في أقرب وقت ممكن.

من جانبها رحبت الوزيرة بالفكرة وأبدت استعدادها التام لدعم التعاون المشترك بين البلدين كما قدمت للسفير الإيطالي، في نهاية اللقاء لوحة فنية تجسد التراث الثقافي الليبي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.